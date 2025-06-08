İnegöl'de Balkondan Düşen 2 Yaşındaki Çocuk Ağır Yaralandı

İnegöl'de Balkondan Düşen 2 Yaşındaki Çocuk Ağır Yaralandı
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Bursa'nın İnegöl ilçesinde, balkondan düşen 2 yaşındaki Osman E. ağır yaralandı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde balkondan düşen 2 yaşındaki çocuk ağır yaralandı.

Olay, saat 16.00 sıralarında Orhaniye Mahallesi Öz Sokak üzerinde bulunan apartmanda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir apartmanın birinci katında ikamet eden ailenin 2 yaşındaki çocuğu Osman E., annesi Merva E. mutfakta yemek yaptığı esnada açık kalan kapıdan balkona çıktı. Balkon demirlerinin arasından dışarı bakmak isteyen çocuk bir anda 5 metre yükseklikten beton zemine düştü.

Ağır yaralanan çocuğa ilk müdahaleyi haber verilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptı. Yaralı çocuk, ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi Acil Servisine kaldırılarak tedavi altına alındı. Burada yapılan müdahalenin ardından yaralı çocuk, ambulansla Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Polis olayla ilgili soruşturma başlattı. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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