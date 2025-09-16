Haberler

İnegöl'de Bağ Evi Yangını: Kül Oldu
Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir bağ evi çıkan yangında küle döndü.

Yangın saat 16.30 sıralarında İnegöl'ün kırsal Ortaköy mahallesindeki Mustafa Torun'a ait bağ evinde meydana geldi. Kaynak sırasında kıvılcım eve sıçradı. Kıvılcım yangına neden oldu. Yangın kısa sürede büyüdü. Yangını gören ev sahibi durumu itfaiyeye haber verdi. Yangın yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. O sırada alevler evi sardı. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederek 1 saatte söndürdü. Yangın sonucu evde hasar meydana geldi.

Yangının çıkış nedeniaraştırılıyor - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
