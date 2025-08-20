İnegöl'de Ayin İçin Hayvan Katliamı İfşası: Şahıs Gözaltına Alındı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde, evinde ayin ritüeli için küçükbaş ve kanatlı hayvanları kestiği görüntüleri sosyal medya üzerinden paylaşan Ramazan K. gözaltına alındı. Görüntüler, sosyal medyada büyük tepkilere yol açtı.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde ayin ritüeli için evinde küçükbaş ve kanatlı hayvanları katlededek, görüntülerini sosyal medyada paylaşmasının ardından gözaltına alınan şahıs adliyeye sevk edildi.

İnegöl ilçesi Yeni Mahalle'deki bir sitede yaşayan Ramazan K., evine getirdiği küçükbaş ve kanatlı hayvanları keserek, görüntülerini sosyal medya hesabında paylaştı. Görüntüler sosyal medyada büyük tepkiye yol açarken, Ramazan K. çektiği videoda şaman olduğunu ve şifa dağıttığını öne sürdü. Şahsın evine polis ekiplerince operasyon düzenlendi. Ramazan K. gözaltına alınırken, evde başları kesik küçükbaş ve kanatlı hayvanlar bulundu. Şahıs, ifadesinin alınmasının ardından adliyeye sevk edildi. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
500
