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İnegöl'de apartmanın son katındaki yangında anne ve 2 çocuk hastaneye kaldırıldı

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Bursa'nın İnegöl ilçesinde 4 katlı apartmanın son katındaki dairede çıkan yangın yaklaşık 1 saatlik çalışmayla söndürüldü. Daire kullanılamaz hale gelirken dumandan etkilenen anne ve 2 çocuğu İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde 4 katlı apartmanın son katında çıkan yangın korku dolu anlara neden oldu. Alevlerin sardığı daire kullanılamaz hale gelirken, dumandan etkilenen anne ve 2 çocuğu hastaneye kaldırıldı.

Yangın, saat 09.30 sıralarında Hamidiye Mahallesi Kurtuluş Sokak üzerinde bulunan 4 katlı binanın 4'üncü katındaki dairede meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre, dairede henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevleri ve dumanları gören vatandaşlar durumu İnegöl İtfaiyesine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Olay yerine gelen ekipler, alevlere müdahale ederek yangını yaklaşık 1 saatlik çalışma sonucu kontrol altına alıp söndürdü. Yangın sonucunda daire kullanılamaz hale geldi.

Yangın sırasında dumandan etkilenen anne İsra A. (28) ile çocukları Muhammed E. (5) ve Reyyan E. (4), olay yerine sevk edilen ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis ekipleri yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlattı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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