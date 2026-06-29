Haberler

Bursa'da alacak meselesinde kan aktı

Bursa'da alacak meselesinde kan aktı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bursa'nın İnegöl ilçesinde 4 bin TL alacak meselesi yüzünden çıkan bıçaklı kavgada bir kişi yaralandı. Şüpheli kaçarken, polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde alacak meselesi nedeniyle çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi yaralandı.

Olay, saat 18.30 sıralarında Yenice Mahallesi Kasım Efendi Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre Melih Y. (33), daha önce Burak D.'ye (35) verdiği 4 bin TL borcu geri istedi. Borcunu ödeyeceğini söyleyen Burak D., Melih Y.'yi cadde üzerindeki bir apartmana çağırdı.

Apartman girişinde buluşan ikili arasında başlayan sözlü tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavga sırasında Burak D., yanında bulunan bıçakla Melih Y.'yi karnından bıçakladı.

Kanlar içinde yere yığılan yaralı için çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, ilk müdahalenin ardından Melih Y.'yi ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi Acil Servisi'ne kaldırdı. Yaralının tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

Olayın ardından kaçan şüpheli Burak D.'nin yakalanması için polis ekipleri çalışma başlatırken, olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Skandal kararın ardından Paşinyan'dan Netanyahu'ya soğuk duş: Bir yanıt vermeyeceğiz

Türkiye'yi ayağa kaldıran karar işe yaramadı! Netanyahu'ya soğuk duş
Pezeşkiyan: Katar'daki 6 milyar dolarlık dondurulmuş varlığımız iade edilecek

İran'a, aylarca vurduğu ülkeden milyarlar akacak
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Sakarya'da ele geçirilen 1,8 ton kaçak et imha edildi

Yakalanan miktar öyle böyle değil! Hepsini vatandaşa yedireceklerdi
Altın zincir gasp eden şüpheliler yakalandı: 5 tutuklama

Bu çocuklar, özel harekatın operasyonuyla yakalandı
Fransa'da Kante depremi

Fransa'da Kante depremi!
Tüm bilinmeyenler burada! Dünya Kupası'nın grup aşamasında neler oldu neler

Dünya Kupası'nda neler oldu neler
Eski Kızılay başkanının kızı Fatma Kınık'ın cezaevinde olduğu ortaya çıktı

Eski Kızılay başkanının kızının cezaevine girdiği ortaya çıktı
Prof. Erhan Afyoncu: Nüfusun düşmesi, savaştan bile daha büyük tehdit

"Bizim için savaştan bile daha büyük bir tehdit"
TFF'den yabancı kuralı ile ilgili yeni karar

Hacıosmanoğlu baskılara dayanamadı! Geri adım atıyor