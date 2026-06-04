İnegöl'de elektrik akımına kapılan 4 yaşındaki çocuk hastanelik oldu

Bursa'nın İnegöl ilçesinde prize parmağını sokan 4 yaşındaki çocuk elektrik akımına kapılarak hastanelik oldu.

Olay, gece saat 00.00 sıralarında Huzur Mahallesi Gül Caddesi'ndeki bir evde yaşandı. Edinilen bilgilere göre, 4 yaşındaki Muhammed Ö., evde oyun oynadığı sırada elektrik prizine parmağını soktu. Akıma kapılan küçük çocuk, ailesinin müdahalesiyle prizden uzaklaştırıldı. Aile, Muhammed'i özel araçla İnegöl Devlet Hastanesi Acil Servisi'ne götürdü. Burada yapılan ilk muayene ve tetkiklerin ardından çocuk ileri tetkik ve tedavi amacıyla ambulansla Bursa'daki Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Küçük çocuğun sağlık durumunun yakından takip edildiği öğrenilirken, polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı