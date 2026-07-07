Haberler

İnegöl'de geniş çaplı uygulama

İnegöl'de geniş çaplı uygulama
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bursa'nın İnegöl ilçesinde 200 polisin katılımıyla gerçekleştirilen asayiş uygulamasında 4 aranan şahıs yakalandı, 18 sürücüye 310 bin TL ceza kesildi.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde vatandaşların huzur ve güvenliğini sağlamak amacıyla geniş çaplı asayiş uygulaması gerçekleştirildi.

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü koordinesinde Asayiş, Narkotik, KOM, Trafik Denetleme ile İnegöl İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin ortaklaşa düzenlediği uygulamaya yaklaşık 200 polis katıldı. Uygulama havadan da görüntülendi. İlçenin farklı noktalarında eş zamanlı olarak gerçekleştirilen denetimlerde şüpheli şahıslar ile araçlar tek tek kontrol edildi. Ekipler, sürücülerin evraklarını incelerken, Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgulamaları da yaptı. Umuma açık iş yerlerinde de denetimler gerçekleştirilerek işletmelerin mevzuata uygunluğu kontrol edildi.

Öte yandan, Bursa-Ankara karayolu üzerindeki İnegöl girişinde kurulan uygulama noktasında İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri de emniyet güçlerine destek verdi. Ortak uygulamada ilçeye giriş ve çıkış yapan araçlar durdurularak sürücü ve yolcuların kimlik kontrolleri yapıldı.

Bin 442 şahsın UYAP sorgulaması yapıldı, 4 aranan şahıs yakalandı. 520 araç kontrol edilirken, 18 araç sürücüsüne toplam 310 bin 954 TL cezai işlem uygulandı, 1 araç trafikten men edildi. Park ve bahçe uygulamasında; 275 şahsın UYAP sorgulaması yapıldı. Umuma açık iş yerleri denetiminde 405 şahsın UYAP sorgulaması yapılırken, 22 iş yeri kontrol edildi. 3 işyerinin ruhsatsız olduğu tespit edildi

Vatandaşların can ve mal güvenliğini sağlamak, suç ve suçlularla etkin mücadele etmek amacıyla gerçekleştirilen uygulamanın belirli aralıklarla devam edeceği öğrenildi. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
İspanya hükümeti, Başbakan'ın eşinin Ankara'ya gitmesine izin verilmemesine tepki gösterdi

Resmi davetliydi, Ankara'ya gelmesine izin çıkmadı
Macaristan Başbakanı Peter Magyar, NATO Zirvesi öncesi İstanbul turu attı

İstanbul pozları veren bu isim bir başbakan: NATO öncesi keyif yaptı
AK Parti'de üç istifa birden

Aynı günde, iki başkan birden istifa etti
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Avcılar'da yaşlı bir adam otluk alanı yakıp kaçtı

Kimse görmedi ama, rezilliği anbean kaydedildi
İzinde memleketine giden uzman çavuş, amcasının kullandığı otomobile çarparak hayatını kaybetti

İzinde memleketine giden uzman çavuş, amcasının otomobiliyle çarpıştı

Türkiye’de cinayete teşebbüsten aranan Dursun Aydın ABD'de yakalandı

Türkiye'de aranıyordu! Kaçtığı yerde de rahat durmayınca yakalandı

Mardin'de yaşlı kadının hayatını kaybettiği kazanın görüntüleri ortaya çıktı

Yaşlı kadının hayatını kaybettiği korkunç kaza kamerada
Rodri'nin önce burnunu karıştırıp sonra da parmağını ağzına soktuğu görüntüler ortaya çıktı

Mide bulandıran görüntüler: Önce burnunu karıştırdı, sonra da...
Trump'ın ekibinden ilk üst düzey konuk Esenboğa'ya indi, hemen çay ikram edildi

ABD'den ilk üst düzey konuk! İkramlar arasından tercihi mest etti
Fenerbahçe ve Galatasaray'ın satın alamadığı Bissouma'yı Amedspor istiyor

Amedspor, F.Bahçe ve Galatasaray'ın alamadığı ünlü yıldızı istiyor