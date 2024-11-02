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İnegöl AVM'de Yürüyen Merdivene Eli Sıyışan Çocuğun Parmağı Koptu

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Bursa'nın İnegöl ilçesindeki bir alışveriş merkezinde yürüyen merdivene eli sıkışan 4 yaşındaki çocuğun parmağı koparak hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili polis soruşturma başlattı.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde, İnegöl AVM'de yürüyen merdivene eli sıkışan küçük çocuğun parmağı koptu.

Olay, İnegöl'ün Osmaniye Mahallesi'nde faaliyet gösteren alışveriş merkezi İnegöl AVM'de meydana geldi. 4 yaşındaki Eslem O., annesiyle yürüyen merdivenden indiği sırada eli mekanizmaya sıkıştı. Sağ elinin işaret parmağının yarısı kopan küçük çocuk olay yerine gelen 112 Acil Servis ambulansında görevli sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi Acil Servisine götürülerek tedavi altına alındı. Burada yapılan müdahalenin ardından yaralı çocuk özel araçla Bursa'daki özel bir hastaneye sevk edildi.

Polis olayla ilgili soruşturma başlattı. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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