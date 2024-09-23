Üye Girişi
Haberler

İneğe Çarpmamak İçin Manevra Yapan Sürücü Kaza Yaptı

Haberin videosunu izle
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tunceli'nin Pülümür ilçesinde, önüne çıkan ineğe çarpmamak için manevra yapan sürücü, aracın devrilmesi sonucu hafif yaralandı. Olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

İneğe çarpmamak için kaza yaptı

TUNCELİ - Tunceli'nin Pülümür ilçesinde ineğe çarpmamak için manevra yapan sürücü kaza yaptı. Sürücü kazayı hafif sıyrıklarla atlatırken araçta maddi hasar meydana geldi.

Kaza, Tunceli'nin Pülümür ilçe çıkışında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 41 ALR 296 plakalı otomobil sürücüsü önüne çıkan ineğe çarpmamak için manevra yaptı. Manevrayla birlikte otomobil, yol kenarına devrildi. Sürücünün hafif sıyrıklarla atlattığı kazada araçta maddi hasar meydana geldi. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sürücü ambulansla hastene kaldırılarak tedavi altına alındı. Jandarma ekipleri olay yerinde inceleme yaptı.

İneğe Çarpmamak İçin Manevra Yapan Sürücü Kaza Yaptı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / İSMAİL YOLERİ - 3.Sayfa

Trafik Kazaları Yerel Haberler Güvenlik Jandarma Pülümür Tunceli 3-sayfa Yaşam Kaza

Orta doğu alev alev yanıyor! İsrail Lübnan'ı vurdu: 356 ölü

Orta doğu alev alev! İsrail Lübnan'ı vurdu, ABD harekete geçti

 İstanbul'da Şeyda polisi şehit eden saldırgan tutuklandı

Şeyda polisi şehit eden hain tutuklandı

 Bu acı unutulmayacak! Şehit edilen polis memurundan geriye yürek burkan fotoğrafları kaldı

Şehit edilen polis memurundan geriye yürek burkan fotoğrafları kaldı
Hadsiz Yunan sınırı iyice aştı! Elini kolunu sallayarak ayak bastıkları yer Türk toprağı

Hadsiz Yunan sınırı iyice aştı! Elini kolunu sallayarak ayak bastıkları yer Türk toprağı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Gaziantep FK Trabzonspor maç özeti ve golleri izle! (VİDEO) Gaziantep FK TS geniş özeti! Golleri kim attı, maç kaç kaç bitti? Boavista Benfica maç kadrosu ilk 11'ler! Kerem Aktürkoğlu kadroda mı? S Sport Plus CANLI izle! (BOAVİSTA BENFİCA) S Sport HD kesintisiz donmadan canlı yayın izleme linki! S Sport Plus 4K canlı maç izle Yalan bugün yok mu, Yalan dizisi günü mü değişti, hangi gün? Boavista Benfica maçı CANLI izle! (ŞİFRESİZ) Benfica maçı canlı yayın nerede ve nasıl izlenir? Benfica maçı hangi kanalda? Boavista Benfica maçını hangi kanal veriyor, nereden izlenir? Gaziantep FK Trabzonspor maçı kaç kaç, bitti mi? MAÇ SONUCU! Gaziantep TS golleri kim attı, canlı maç anlatımı! Cuma günleri tatil mi olacak? Hafta sonu günleri değişecek mi? Göztepe Kayserispor maçı CANLI izle! (FULL HD) Göztepe Kayserispor maçı canlı yayın nerede ve nasıl izlenir? Batuhan Karadeniz gözaltına alınacak mı, Batuhan Karadeniz ne yaptı? Göztepe Kayserispor maçı hangi kanalda? Göztepe Kayserispor maçını hangi kanal veriyor, nereden izlenir?
title
respondToVisibilityVideo(document.getElementById('contentElement'), function () { });