İneğe Çarpmamak İçin Manevra Yapan Sürücü Kaza Yaptı

İneğe çarpmamak için kaza yaptı

TUNCELİ - Tunceli'nin Pülümür ilçesinde ineğe çarpmamak için manevra yapan sürücü kaza yaptı. Sürücü kazayı hafif sıyrıklarla atlatırken araçta maddi hasar meydana geldi.

Kaza, Tunceli'nin Pülümür ilçe çıkışında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 41 ALR 296 plakalı otomobil sürücüsü önüne çıkan ineğe çarpmamak için manevra yaptı. Manevrayla birlikte otomobil, yol kenarına devrildi. Sürücünün hafif sıyrıklarla atlattığı kazada araçta maddi hasar meydana geldi. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sürücü ambulansla hastene kaldırılarak tedavi altına alındı. Jandarma ekipleri olay yerinde inceleme yaptı.