İneğe Çarpmamak İçin Manevra Yapan Sürücü Kaza Yaptı
Tunceli'nin Pülümür ilçesinde, önüne çıkan ineğe çarpmamak için manevra yapan sürücü, aracın devrilmesi sonucu hafif yaralandı. Olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
İneğe çarpmamak için kaza yaptı
TUNCELİ - Tunceli'nin Pülümür ilçesinde ineğe çarpmamak için manevra yapan sürücü kaza yaptı. Sürücü kazayı hafif sıyrıklarla atlatırken araçta maddi hasar meydana geldi.
Kaza, Tunceli'nin Pülümür ilçe çıkışında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 41 ALR 296 plakalı otomobil sürücüsü önüne çıkan ineğe çarpmamak için manevra yaptı. Manevrayla birlikte otomobil, yol kenarına devrildi. Sürücünün hafif sıyrıklarla atlattığı kazada araçta maddi hasar meydana geldi. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sürücü ambulansla hastene kaldırılarak tedavi altına alındı. Jandarma ekipleri olay yerinde inceleme yaptı.
Trafik Kazaları Yerel Haberler Güvenlik Jandarma Pülümür Tunceli 3-sayfa Yaşam Kaza
Sıcak Gelişme:
Orta Doğu yangın yeri: Lübnan'da ölenlerin sayısı 24'ü çocuk olmak üzere 356'ya, yaralananların sayısı 1246'ya yükseldi.