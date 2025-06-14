İnebolu'da Üzüm Yaprağı Toplayan Kadın Düşerek Hayatını Kaybetti

İnebolu'da Üzüm Yaprağı Toplayan Kadın Düşerek Hayatını Kaybetti
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Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde üzüm yaprağı toplarken dengesini kaybedip düşen kadın, hastanede hayatını kaybetti. 3 çocuk annesi Hatice Çakılcıoğlu'nun daha önce eşi de trafik kazasında hayatını kaybetmişti.

Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde üzüm yaprağı topladığı sırada düşen kadın, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, İnebolu'da Cünürye Mahallesinde üzüm yaprağı toplarken dengesini kaybedip düşen Hatice Çakılcıoğlu ağır yaralandı. Olay yerine çağrılan sağlık ekiplerince Hatice Çakılcıoğlu, İnebolu Devlet Hastanesine kaldırıldı. Burada yapılan müdahalelere rağmen Hatice Çakılcıoğlu kurtarılamadı.

3 çocuk annesi Hatice Çakılcıoğlu'nun eşi taksici İsa Çakılcıoğlu'nun da, 2019 yılında geçirdiği trafik kazası sonucu hayatını kaybettiği öğrenildi.

Yaşanan olay sonrası İnebolu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, olay yerinde incelemelerde bulundu. - KASTAMONU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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