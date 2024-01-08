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İnebolu'da Uyuşturucu Operasyonu: Üç Şüpheli Gözaltına Alındı

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Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde jandarma ekipleri tarafından durdurulan araçta yapılan aramada uyuşturucu ele geçirilmesi üzerine üç şüpheli gözaltına alındı. Yapılan aramada sentetik ecza hapı ve kubar esrar bulundu.

Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde jandarma ekiplerince durdurulan araçta yapılan aramada uyuşturucu ele geçirilmesi üzerine üç şüpheli gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince uyuşturucu madde imal ve ticaretinin önlenmesine yönelik yapılan çalışmalar neticesinde, İnebolu ilçesinde H.E., S.K. ve U.D. isimli şahısların içerisinde bulunduğu araç ve üzerlerinde arama yapıldı. Yapılan aramada sentetik ecza hapı ve kubar esrar ele geçirildi.

Jandarma ekiplerince üç şüpheli şahıs gözaltına alındı. - KASTAMONU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Kastamonu Jandarma Güvenlik Uyuşturucu Gözaltı Operasyon 3.Sayfa Güncel Haberler

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