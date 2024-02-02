İnebolu'da Ruhsatsız Tabanca Operasyonu

Kastamonu'nun İnebolu ilçesindeki bir evde polis ekiplerince yapılan aramada 4 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, İnebolu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan teknik ve fiziki takip neticesinde bir şüphelinin ikametinde arama yapıldı. Polis ekiplerince yapılan aramada 2 adet ruhsatsız tabanca, 2 adet işlem görmüş kurusıkı tabanca, 3 adet tabanca namlu üst kapağı, 1 adet namlu ve 42 adet 9 mm çapında tabanca fişeği ele geçirildi.

Olayla ilgili işlem başlatıldı. - KASTAMONU