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İnebolu'da Ruhsatsız Tabanca Operasyonu

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Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde bir evde yapılan aramada 4 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi. İnebolu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda, ayrıca işlem görmüş kurusıkı tabanca, tabanca namlu üst kapağı ve tabanca fişekleri de bulundu.

Kastamonu'nun İnebolu ilçesindeki bir evde polis ekiplerince yapılan aramada 4 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, İnebolu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan teknik ve fiziki takip neticesinde bir şüphelinin ikametinde arama yapıldı. Polis ekiplerince yapılan aramada 2 adet ruhsatsız tabanca, 2 adet işlem görmüş kurusıkı tabanca, 3 adet tabanca namlu üst kapağı, 1 adet namlu ve 42 adet 9 mm çapında tabanca fişeği ele geçirildi.

Olayla ilgili işlem başlatıldı. - KASTAMONU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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