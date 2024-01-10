İnebolu'da kafa kafaya çarpışma: Otomobil hurdaya döndü

Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde karşı istikametten gelen otomobil ile kafa kafaya çarpışan Tofaş marka otomobil hurdaya döndü. Kazada kullanılmaz hale gelen otomobilde sıkışan yaralı sürücü itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Kaza, İnebolu ilçesi Özlüce köyü Eyrik mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüsü öğrenilemeyen 06 Z 0760 plakalı Tofaş marka otomobil, karşı yönden gelen, sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen otomobil ile kafa kafaya çarpıştı. Çapmanın etkisi ile hurdaya dönen Tofaş marka otomobilde sıkışan sürücü, yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından yaralı sürücü sıkıştığı yerden çıkartıldı. Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan sürücü, İnebolu Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - KASTAMONU