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İnebolu'da buzlanan rampayı çıkamayan araçlar traktörle çekildi

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Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde kar ve buzlanma nedeniyle yolda kalan araçlar, traktör yardımıyla rampayı çıktı.

Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde buzlanan rampayı çıkamayan araçlar, traktörle çekildi.

İnebolu ilçesine bağlı Korupınar köyü grup yolunda araçlar, kar ve buzlanma nedeniyle yolda kaldı. Rampayı çıkamayan araçların ilk etapta bagajına yolcular oturdu. Buna rağmen buzla kaplı yolu çıkamayan araçlar, traktörle çekildi.

Gün içerisinde grup yolunda meydana gelen buzlanma nedeniyle 4 farklı noktada trafik kazası yaşandı. Kazalarda araçlarda hasar oluşurken, yaralanan ise olmadı. Vatandaşlar, yolun buzlanmaya karşı kumlanmasını istedi. - KASTAMONU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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