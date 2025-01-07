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Metrobüs durağında rastgele ateş açtı

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Bakırköy'de İncirli Metrobüs durağında alkollü bir şahıs silahla havaya ateş açtı. Durakta paniğe neden olan olayda, polis ekipleri hemen müdahale ederek şüpheliyi gözaltına aldı.

İstanbul'un Bakırköy ilçesinde bulunan İncirli Metrobüs durağında alkollü bir şahıs silahla havaya ateş açtı. Durakta bekleyen vatandaşlar büyük panik yaşadı.

VATANDAŞLAR PANİKLE KAÇMAYA BAŞLADI

Olay, akşam saatlerinde Bakırköy-İncirli Metrobüs durağında yaşandı. Edinilen bilgiye göre, kimliği henüz bilinmeyen alkollü şahıs, elindeki silahla havaya ateş açtı. Silah seslerini duyan durakta bekleyen vatandaşlar, panikle kaçmaya başladı.

GÖZALTINA ALINDI

İhbar üzerine olay yerine polis sevk edildi. Gelen polis ekipleri, şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı, silaha da el koydu.

Metrobüs durağında rastgele ateş açtı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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