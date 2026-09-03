Buldan'da İncir Bahçesinde Silahlı Kavga

Denizli'nin Buldan ilçesinde incir bahçesinde çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Şüpheli şahıs tüfekle ateş etmesi sonucu M. Y. ağır yaralanırken, şüpheli olay yerinden kaçtı.

Olay, Denizli'nin Buldan ilçesi Çağış mevkiinde bulunan bir incir bahçesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, aralarında daha önceden sorun bulunduğu öğrenilen M. Ö. ile M. Y. arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine M. Ö., tüfekle ateş etti. Açılan ateş sonucu M. Y. vücudundan yaralanarak ağır yaralandı. Şüpheli M. Ö., M.Y'nin yere yığılmasıyla birlikte olay yerinden kaçtı. Silah sesini duyarak bölgeye giden vatandaşlar M.Y. yaralı halde görmeleri üzerine 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulunuldu. Bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan M.Y. ambulansla hastaneye sevk edildi.

Olayın ardından bölgeden kaçan M. Ö., Çağış mevkiinden uzaklaşmaya çalışırken Buldan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yakalandı. Şüpheli, işlemleri ve tahkikatın yürütülmesi amacıyla Buldan İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerine teslim edildi. M. Y.'nin tedavisine başlanırken, hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı