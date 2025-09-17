İncir Ağacından Düşen Şahıs Hayatını Kaybetti

Kastamonu'nun Çatalzeytin ilçesinde incir ağacından düşen şahıs, hayatını kaybetti.

Olay, Çatalzeytin ilçesi Merkez Mahallesi Yenievler mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, incir toplamak için ağaca tırmanan 62 yaşındaki Sadullah Özbek, bastığı dalın kırılması neticesinde yere düştü. Olay yerinde hayatını kaybeden Özbek'in cenazesi, Cumhuriyet savcısının ve ekiplerin incelemesinin ardından Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Özbek'in cenazesinin yarın öğle namazına müteakiben kılınacak cenaze namazının Çatalzeytin ilçesi Doğan köyünde toprağa verileceği öğrenildi. - KASTAMONU