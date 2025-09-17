Haberler

İncir Ağacından Düşen Şahıs Hayatını Kaybetti
Kastamonu'nun Çatalzeytin ilçesinde incir ağacından düşen 62 yaşındaki Sadullah Özbek hayatını kaybetti. Olay yerinde hayatını kaybeden Özbek'in cenazesi hastaneye kaldırıldı.

Olay, Çatalzeytin ilçesi Merkez Mahallesi Yenievler mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, incir toplamak için ağaca tırmanan 62 yaşındaki Sadullah Özbek, bastığı dalın kırılması neticesinde yere düştü. Olay yerinde hayatını kaybeden Özbek'in cenazesi, Cumhuriyet savcısının ve ekiplerin incelemesinin ardından Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Özbek'in cenazesinin yarın öğle namazına müteakiben kılınacak cenaze namazının Çatalzeytin ilçesi Doğan köyünde toprağa verileceği öğrenildi. - KASTAMONU

