"İncinmissin" videosu ile tanınan fenomen kamyonda ölü bulundu

'İncinmissin' videosu ile tanınan fenomen kamyonda ölü bulundu Haber Videosunu İzle
'İncinmissin' videosu ile tanınan fenomen kamyonda ölü bulundu
Güncelleme:
4 yıl önce çektiği "İncinmişsin" videosuyla Türkiye tarafından tanınan 'Hasan Abi' olarak bilinen 42 yaşındaki Hasan Yılmaz, kamyonda ölü bulundu. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Sosyal medyada "İncinmişsin" videosuyla tanınan fenomen Hasan Yılmaz, Konya'da kamyonunun içinde ölü bulundu. 42 yaşındaki Yılmaz, "Hasan Abi" olarak biliniyor ve 4 yıl önce çektiği videosuyla tüm Türkiye'de tanınmıştı.

KAMYONDA HAREKETSİZ HALDE BULUNDU

Olay, Konya 6. Organize Sanayi Bölgesi'nde meydana geldi. Bir kamyonun içinde hareketsiz halde yatan bir kişiyi fark eden esnaf, durumu hemen polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen ekipler, kamyondaki kişinin yaşamını yitirdiğini belirledi.

POLİS SORUŞTURMA BAŞLATTI

Polis, olayın kesin nedeninin belirlenmesi için inceleme başlattı. Kamyon çevresinde geniş güvenlik önlemleri alınırken, Hasan Yılmaz'ın ölümüne ilişkin soruşturma sürüyor.

SOSYAL MEDYADA ÜNLÜ OLMUŞTU

Hasan Yılmaz, 2019 yılında yayımladığı "Okumuş kadın, incinmişsin dedi" başlıklı videosuyla kısa sürede sosyal medyada fenomen haline gelmişti. Mizahi üslubuyla dikkat çeken Yılmaz'ın videosu milyonlarca kez izlenmişti.

Kaynak: Haberler.com / 3.Sayfa
