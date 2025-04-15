İnan Kıraç'ı yakan cevaplar! Adli Tıp raporu ortaya çıktı

İş insanı İnan Kıraç (87) 2024 yılının Aralık ayında Emine Alangoya (75) ile evlenmişti. Kıraç'ın (87) kızı İpek Kıraç İstanbul Anadolu Adliyesi 18. Aile Mahkemesi'ne evliliğin iptali için başvuruda bulundu. İpek Kıraç evlilik öncesinde İnan Kıraç'a özel bir hastaneden verilen raporun gerçeği yansıtmadığını öne sürdü. Mahkeme bunun üzerine, 'Akli melekelerinin yerinde olup olmadığına dair' inceleme yapılması için Kıraç'ın Adli Tıp Kurumu'na sevkine karar vermişti.

DEMAS TEŞHİSİ KOYULDU

Kıraç ve avukatı geldikleri araçla öğle saatlerinde Adli Tıp Kurumu'ndan ayrıldı. Adli Tıp Kurumu'ndaki psikiyatrik muayenenin ardından Kıraç ile ilgili hazırlanan rapor mahkemeye gönderildi. Muayene sonrasında "demans" teşhisi konulan İnan Kıraç'a mahkeme tarafından vasi atanmıştı.

BUNAMA TESPİT EDİLDİ

Patronlar Dünyası'ndan Toygun Atilla, İnan Kıraç'a Adli Tıp Kurumu'nda sorular soruları ve Kıraç'ın verdiği yanıtları haberleştirdi.

Adli Tıp Kurumu raporunda İnan Kıraç'ın yanıt veremediği sorular yer alırken sonuç bölümünde şu ifadeler kullanıldı: " 26 Şubat 2025 tarihinde yapılan muayenesi ve psikometrik değerlendirmesi sonucunda elde edilen bilgi ve bulguların yorumlanmasından; fiil ehliyetini müessir ve kişide şuur hareket serbestisi ile olayları kavrayıp onlardan sağlıklı sonuçlara varabilme yeteneğini ortadan kaldıracak mahiyet ve derecede olan "Demans" denilen bunama halinin saptandığı, kişinin musab olduğu bu bunama hali nedeniyle, menfaatlerini müdrik olmayıp onları koruyamayacağı, telkinlere mukavemet edip kendi hür iradesi istikametinde serbest olarak bizzat ve tek başına eylem ve işlemlere girişemeyeceği tıbbi kanaatine varıldığı"

Raporda, İnan Kıraç'a mahkemelik olay sorulduğunda, "Evlatlık olan kızının kendi mal varlığını almak istediği, kızının kendisinde bunama halinin olduğunu söylediğini" ifade ettiği belirtildi.

SORULARIN ÇOĞUNA YANLIŞ YANIT VERDİ

Raporda şunlara dikkat çekildi:

İlk eşinin (Suna Kıraç) 40 yıl önce vefat ettiğini söyledi. Ölüm yılını ve gününü bilemedi.

O an içinde bulunduğu binanın Adli Tıp Kurumu binası olduğunu bilemedi.

Haftanın günlerini tersten sayması istendiğinde perşembe gününden sonrasını sayamadı.

Saat çizip rakamları yerleştiremedi.

Gündem ile ilgili, deprem, yangın, milli yas gibi soruları bilemedi.

Cumhurbaşkanın Recep Tayyip Erdoğan olduğunu bildi ancak İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu bilemedi.

Altı şirketi olduğunu söyledi ancak üçünün ismini sayabildi.

DAVA 27 MAYIS'TA GÖRÜLECEK

Muayene sırasında ara ara, "Bugün ben yokum, güya çalıştım geldim" şeklinde kendini açıklamaya çalıştığı da heyet tarafından rapora not düşüldü. İpek Kıraç'ın, Emine Alangoya ve İnan Kıraç'ın evliliğinin iptaline ilişkin açtığı dava 27 Mayıs'ta görülecek.