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İmranlı'da otomobil yoldan çıktı: 3 yaralı

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Sivas'ta İmranlı ilçesinde meydana gelen kazada otomobilin yoldan çıkması sonucu 3 kişi yaralandı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

İmranlı'da otomobil yoldan çıktı: 3 yaralı

SİVAS - Sivas'ta İmranlı ilçesinde otomobilin yoldan çıkması sonucu meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre kaza Sivas-Erzincan karayolu İmranlı ilçesi Kevenli mevkiinde meydana geldi. İ.D.idaresindeki 06 HBS 35 plakalı Ford marka otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıktı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine jandarma, sağlık ve İmranlı Arama Kurtarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla İmranlı Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken kaza ile ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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