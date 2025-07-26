İmralı Cezaevi'nde tutuklu olan PKK'lı Veysi Aktaş tahliye edildi

İmralı Cezaevi'nde tutuklu olan PKK'lı Veysi Aktaş tahliye edildi
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Teröristbaşı Abdullah Öcalan'ın PKK'nın kendini feshettiğini açıkladığı video mesajda solunda oturan, PKK terör örgütü hükümlüsü Veysi Aktaş 31 yıl 3 ay sonra İmralı Cezaevi'nden tahliye edildi.

Cezaevinde 30 yılını dolduran tahliyesi İdare ve Gözlem Kurulu kararıyla 1 yıl 3 ay ertelenen ve 10 yıldır İmralı Cezaevi'nde bulunan PKK terör örgütü hükümlüsü Veysi Aktaş tahliye edildi.

31 YIL 3 AY SONRA TAHLİYE EDİLDİ

İmralı F Tipi Yüksek Güvenlikli Cezaevi'nde bulunan Veysi Aktaş, 31 yıl 3 ay sonra tahliye edildi. PKK terör örgütü hükümlüsü Aktaş, 2013-2015 arasındaki çözüm sürecinde Mehmet Sait Yıldırım, Ömer Hayri Konar, Çetin Arkaş ve Nasrullah Kuran'la birlikte İmralı Cezaevi'ne sevk edilmişti.

İmralı Cezaevi'nde tutuklu olan PKK'lı Veysi Aktaş tahliye edildi

CEZASI 1 YIL 3 AY ERTELENMİŞTİ

Cezaevinde 30 yılını dolduran Aktaş, 28 Nisan 2024 tarihinde yasal olarak 30 yıllık cezasının infazını tamamladı. Fakat Aktaş'ın tahliyesi İdare ve Gözlem Kurulu kararıyla ilk önce 1 yıl daha sonra ise 3 ay daha ertelendi. Tahliyesi 1 yıl 3 ay ertelenen Aktaş, 25 Temmuz'da bulunduğu İmralı Cezaevi'nden tahliye edildi.

Kaynak: ANKA / Çağla Taşçı - 3.Sayfa
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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıSefs:

VATAN HAİNLERİ VATANSEVER OLDU, VATANSEVERLER VATAN HAİNİ OLDU, AKPKK SEN NELERE KADİRMİSİN....

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