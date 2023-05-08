İmamoğlu provokasyonunda 13 gözaltı

Cumhurbaşkanı yardımcısı adayı ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, dün Erzurum'da yaptığı miting sırasında kalabalık bir grubun taşlı saldırısına uğradı. Saldırıda mitinge katılan çok sayıda kişi de yaralandı.

BAKAN BOZDAĞ: SÜREÇ TAKİP EDİLİYOR

Taşlı saldırıya ilişkin katıldığı bir canlı yayında konuşan Bakan Bozdağ, "Olaydan dolayı üzüntümü ifade etmek isterim. Demokratik bir rekabetin devam etmesi bizim arzumuzdur. Yaralanan hemşerilerime geçmiş olsun diyorum. Olayda sorumluluğu olduğu değerlendirilen kişilerle ilgili gözaltı kararları verilmiş durumda. Süreç takip ediliyor. Hukuk işleyecektir, yargı hukuk çerçevesinde kararını verecektir. Şu an gözaltında olanlar var. Kanunun suç olarak tanımladığı eylem varsa hukuk harekete geçer ve gereğini yapar." değerlendirmesinde bulundu.

13 KİŞİ GÖZALTINDA

Olaylarla ilgili yapılan soruşturma çerçevesinde tespit edilen 16 kişiden 13'ü gözaltına alındı. Ayrıca, olaylarda yaralanan 12 kişinin hastanelerde yapılan tedavileri sonucu taburcu edildikleri bildirildi.