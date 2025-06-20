İmamoğlu'nun Babasına Ait Araziye Jandarma Arama Yapıldı
Balıkesir'in Edremit ilçesinde, Ekrem İmamoğlu'nun babasına ait olduğu iddia edilen bir arazide jandarma ekipleri tarafından akşam saatlerinde arama gerçekleştirildi. Arama yaklaşık 2 saat sürdü ve geniş güvenlik önlemleri alındı.
Ekrem İmamoğlu'nun babasına ait olduğu iddia edilen Güre'deki arazide arama yapıldı
BALIKESİR - Balıkesir'in Edremit ilçesinde Ekrem İmamoğlu'nun babasına ait olduğu öne sürülen bir arazide jandarma ekipleri tarafından akşam saatlerinde arama yapıldı.
Edinilen bilgiye göre, jandarma ekipleri, Güre Mahallesi'nde belirtilen arazide yaklaşık 2 saat süren detaylı bir inceleme gerçekleştirdi. Arama bölgesinde geniş güvenlik önlemleri alınırken bir iş makinesi de bölgede görüntülendi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / EMRAH ELMAS - 3.Sayfa