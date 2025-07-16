İmamoğlu'na Hapis Cezası: Terörle Mücadele Görevlilerine Hedef Gösterme Suçundan Beraat

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İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı'nın ailesini tehdit ettiği gerekçesiyle yargılanan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, beraat ederken kamu görevlisine hakaret ve tehdit suçlarından toplamda 1 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Görevinden uzaklaştırılan İBB'nin tutuklu Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun katıldığı bir panelde İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek ile ailesini tehdit niteliğindeki sözleri nedeniyle görülen davada mahkeme, İmamoğlu'nun 'terörle mücadelede görev almış kişileri hedef gösterme' suçundan beraatına, 'kamu görevlisine hakaret' suçundan 1 yıl 5 ay 15 gün, 'tehdit' suçundan ise 2 ay 15 gün hapis cezasıyla cezalandırılmasına hükmetti. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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