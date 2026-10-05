İmamoğlu davasında Poyraz, CHP il binası parasını Fatih Keleş'in getirdiğini savundu

'Ekrem İmamoğlu Çıkar Amaçlı Suç Örgütü' davasında iddianamede suç gelirleri ile alındığı belirtilen Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İstanbul İl Başkanlığı binasının satın alım sürecinde olay yerinde olduğu belirlenen tutuksuz sanık Mustafa Can Poyraz savunma yaptı. Savcının, "Bu paralar nasıl getirildi? sorusuna sanık Poyraz, "Görüntülerde de görünüyor zaten. Fatih Keleş bizim partilimizdir. Fatih Keleş getirdi" yanıtını verdi.

'Ekrem İmamoğlu Çıkar Amaçlı Suç Örgütü' davasının ikinci duruşmasının 28'inci gününde, tutuksuz sanıkların savunmalarının alınmasına devam edildi. Duruşmada Mustafa Can Poyraz savunma yaptı. İddianamede Ekrem İmamoğlu tarafından kurulan çıkar amaçlı suç örgütünün elde ettiği suç gelirleri ile Sarıyer'deki bir taşınmazı CHP tüzel kişiliğine geçirerek İstanbul İl Başkanlığı olarak kullanmaya başladığı belirtilmişti. Güvenlik kamerası görüntülerinden alınan fotoğraflarda, örgüt lideri Ekrem İmamoğlu'nun kasası olarak birçok ifadede yer bulan Fatih Keleş'in valizlerle kaynağı belli olmayan paraları getirdiği ve 2020 yılı itibarı ile CHP İstanbul İl Başkanlığında Yazı İsleri Müdürü olarak görev yapan Mustafa Can Poyraz'ın da görüntülerde yer aldığı iddianamede belirtilmişti. İddianamede Poyraz'ın 'suç geliri aklama' suçunu işlediği kaydedilmişti.

Poyraz savunmasında, her il kongresinde bütün adayların yeni il binası alacağını vaat ettiğini söyledi. CHP İstanbul İl Binası konusunun yeni bir konu olmadığını belirten Poyraz, "Biz göreve geldikten sonra 2019 yılında bir kampanya başlattık 'Bir Tuğla da Sen Koy' isimli bir bağış kampanyası. Kampanya devam ederken de bir il binası bulduk. Bulunan il binasında biz anlaştık ve satın alma işlemini gerçekleştirdik. Sonra il binasının avukatı Gökhan Taşkapan'ın ofisinde buluşuldu. Bir kısmını kaparo olarak nakit istemişti, biz de kaparo vermek için oradaydık. Görüntüye girdim. Bu konuyla alakalı yargılandığım bir dava var zaten. Buraya da niye dahil oldum onu da çok bilmiyorum açıkçası. O dönem kişi başı 55 bin lira bir bağış limiti var ve verilen para da 30-40 parti üyesinin bağışlarıyla olabilecek bir para. Hatta yargılaması devam eden davada da bağışta bulunanlar kendileri beyan etti 'Biz bu bağışta bulunduk' diye. Ama hala yargılanmaya devam ediyorum" dedi.

Cumhuriyet savcısının "24 milyon TL gibi para bankadan gönderilmiş, 17 milyon TL elden verilmiş şeklinde anlatımlar var. İddianamede böyle geçiyor. Bu bahsi geçen görüntülerdeki para sayma meselesinde bu paranın ne için olduğunu biliyor musunuz?" sorusuna sanık Poyraz, "Kapora olduğunu biliyorum" yanıtını verdi. Savcının "Bu bağışlar 'Bir Tuğla da Sen Koy' kampanyasına IBAN'lara mı gönderildi? Elden mi toplandı?" şeklindeki sorusu üzerine sanık, "Siyasi partiler bağış toplarken makbuz karşılığında topluyor. Yani o kısımlarda ben bulunmadım, sonuçta o gün oradaydım sadece" şeklinde cevap verdi.

Savcının "Bu paralar nasıl getirildi?" sorusuna ise sanık Poyraz, "Görüntülerde de görünüyor zaten. Fatih Keleş bizim partilimizdir. Fatih Keleş getirdi" yanıtını verdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı