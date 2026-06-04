İmamoğlu Çıkar Amaçlı Suç Örgütü davasında görevli bir kısım jandarma personeli hakkında idari tahkikat başlatıldı
İmamoğlu Çıkar Amaçlı Suç Örgütü davasında duruşma salonunda poster açılması ve benzeri olaylar nedeniyle görevli jandarma personeli hakkında idari tahkikat başlatıldı.
İmamoğlu Çıkar Amaçlı Suç Örgütü davasında salonda poster açılması ve benzeri yaşanan durumlarla ilgili görevli bir kısım jandarma personeli hakkında idari tahkikat başlatıldı.
İstanbul İl Jandarma Komutanlığı'nca, dün Marmara Ceza İnfaz Kurumları kampüsünde 1 No'lu duruşma salonunda devam eden İmamoğlu Çıkar Amaçlı Suç Örgütü davasında salonda poster açılması ve benzeri yaşanan durumlarla ilgili bir kısım jandarma personeli hakkında kusurlarının bulunup bulunmadığının tespiti için idari tahkikat başlatıldı. - İSTANBUL
Kaynak: İhlas Haber Ajansı