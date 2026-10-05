İmamoğlu davasında avukat, masaya vurunca mahkeme başkanınca salondan çıkartıldı

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'Ekrem İmamoğlu Çıkar Amaçlı Suç Örgütü' davasında avukatlar ile mahkeme başkanı arasında tartışma yaşandı. Mahkeme başkanı, tartışma sırasında avukatın elini masaya vurması üzerine salondan çıkartılmasına karar verdi.

'Ekrem İmamoğlu Çıkar Amaçlı Suç Örgütü' davasının ikinci duruşmasının 28'inci gününde, tutuksuz sanıkların savunmalarının alınmasına devam edildi. Duruşmada verilen aranın ardından siyasal casusluk dosyası kapsamında tutuklu olan, 'Ekrem İmamoğlu Çıkar Amaçlı Suç Örgütü' davasının tutuksuz sanığı Hüseyin Gün savunma yapmak için sanık kürsüsüne geldi. Hüseyin Gün'ün savunması alınacağı sırada İstanbul Barosu Başkanı İbrahim Kaboğlu söz almak istedi. Mahkeme başkanı, Mehmet Pehlivan'ın Çorlu Cezaevi'nden Kandıra Cezaevi'ne nakledilmesi hakkında konuşmak isteyen Kabaoğlu'na söz verilmeyeceğini söyledi. Bunun üzerine avukatlar tepki gösterirken, duruşma salonunda tartışma yaşandı.

Mahkeme başkanı, duruşmada uyarılara rağmen tepki gösteren bir avukata, "Avukat bey, daha önceden size söz hakkı verdik. Siz bu şekilde müdahale edemezsiniz. Ben dinlemeyeceğim. Baro olarak açıklamanızı çıkın dışarıda yapın. Biz müdafilerini dinledik. Zapta yazın. Salondan çıkartacağım" dedi.

Avukatın tepki göstererek masaya vurması üzerine mahkeme başkanı, "Öyle masaya vurarak müdahale olunmaz. Komutanım girin alın, salondan çıkartın. Konuşturmayacağım. Şahsın ismini de tespit edin" ifadelerini kullandı. Bunun üzerine avukat salondan çıkartıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı