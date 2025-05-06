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İlk iş gününde 4'üncü kattan düşerek hayatını kaybetti

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Antalya'da inşaatta çalışan 26 yaşındaki yabancı uyruklu işçi ilk iş gününde 4'üncü kattan düşerek yaşamını yitirdi.

Antalya'da yapımı devam eden bir inşaatta çalışmaya başlayan, 2 ay önce nişanlanan 26 yaşındaki yabancı uyruklu işçi, ilk iş gününde 4'üncü kattan düşerek hayatını kaybetti. Olay, sabah saat 09.00 sıralarında Sakarya Bulvarı 2566 Sokak'taki yapımı devam eden 5 katlı bir inşaatta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, işinin ilk gününde olan yabancı uyruklu Muhammed Mirrey (26), kuzeniyle birlikte kalıp sökmek için çalışmaya başladı. Daha önce başka bir inşaatta çalıştığı ancak parasını alamadığı öğrenilen Mirrey'in yaklaşık 2 ay önce ülkesinde nişanlandığı ve Türkiye'ye tekrar dönüş yaptığı öğrenildi.

İlk iş gününde 4'üncü kattan düşerek hayatını kaybetti

ÇALIŞMA ARKADAŞLARI GÖZYAŞLARINA BOĞULDU

İnşaatın 4'üncü katında kalıp söküm işlemi yapan Miray, henüz bilinmeyen nedenden ötürü eksi 2'inci katın beton zeminine düştü. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, genç işçinin olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Olay yerinde yapılan savcılık ve polis incelemesinin ardından cenazesi, düştüğü eksi 2'inci kattan çıkarılarak cenaze aracına alındı. Bu sırada Mirrey'in arkadaşları gözyaşlarına hakim olamazken, olay yerinde büyük üzüntü yaşandı. Mirrey'in cenazesi, otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

İlk iş gününde 4'üncü kattan düşerek hayatını kaybetti
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / FIRAT DEMİR - 3.Sayfa
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