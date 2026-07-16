Antalya'da kadın cinayeti: Müebbet hapis

Antalya'da 45 yaşındaki Nida Nazlıer'in evinde öldürülmesine ilişkin davada, "canavarca hisle ve eziyet çektirerek kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapsi istenen tutuklu sanık Aref Elhussein, kasten öldürme suçundan müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Sanığa hırsızlık suçundan da 7 yıl hapis cezası veren mahkeme heyeti, iyi hal indirimi uygulamadı. Elhussein, karar öncesindeki savunmasında, "Nefsime uydum" dedi.

Olay, 31 Temmuz 2025 günü saat 17.00 sıralarında Muratpaşa ilçesi Zerdalilik Mahallesi Cebesoy Caddesi üzerindeki 5 katlı binanın birinci katında meydana geldi. İşten çıkan Halil İ. (23), birlikte yaşadığı arkadaşı Nida Nazlıer'in evine geldi. Eve giren Halil İ., Nazlıer'i banyoda kanlar içerisinde buldu. İhbar üzerine adrese sevk edilen sağlık ekipleri, Nazlıer'in hayatını kaybettiğini belirledi.

80'in üzerinde güvenlik kamerası incelendi

Olayın ardından Nazlıer'i evde bulan Halil İ. ile maktulle son olarak telefonda görüştüğü ve anahtar almak için eve geldiği belirlenen H.H. (39) gözaltına alındı. Antalya Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, çevredeki 80'in üzerinde güvenlik kamerasına ait görüntüyü inceleyerek şüphelinin kimliğini tespit etti. Kepez ilçesi Güneş Mahallesi'nde yaşadığı belirlenen Suriye uyruklu Aref Elhussein (28), düzenlenen operasyonla yakalandı. Şüphelinin kimliği, yapılan parmak izi

incelemesiyle kesinleştirildi.

Evde kan izleri, kırık cam parçaları bulundu

Olay yeri inceleme ekiplerince yapılan çalışmalarda, apartman girişi ile maktulün evine çıkan merdivenlerde kan izlerine rastlandığı, daire kapısında herhangi bir zorlama izinin bulunmadığı ifade edildi. Maktulün cansız bedeninin yatak odasında bulunduğu, odanın farklı noktalarında kan lekeleri olduğu, gardırop üzerinde kırılmış cam parçaları bulunduğu, yatak yanında ayak izi tespit edildiği belirtildi. Komodin üzerinde ise içerisinde meni bulunan kullanılmış bir prezervatif kabının bulunduğu iddianameye yansıdı.

Kamera kayıtları sanığın kaçışını ortaya koydu

İddianamede yer alan güvenlik kamerası incelemelerine göre, olay sonrası başını giysiyle kapatan bir kişinin elinde poşetle binadan ayrıldığı, bir süre apartman kapısı önünde beklediği, ardından taksiye binerek Kepez ilçesi Ömer Buyrukçu Caddesi'ne gittiği belirlendi.

Ziynet eşyaları başka bir adreste ele geçirildi

Kolluk kuvvetlerinin çalışmaları sırasında, A.L. isimli kişinin, şüphelinin kendisine bir çanta bıraktığını beyan ettiği aktarıldı. Çanta içerisinde bulunan ziynet eşyalarının maktule ait olduğunun, maktulün yakınları tarafından teşhis edildiği belirtildi. Çanta içinde ayrıca şüpheliye ait pasaport, kimlik, cep telefonu ve çeşitli ziynet eşyalarının bulunduğu kaydedildi.

Elhussein ile Halil İ. ve H.H., emniyetteki işlemlerinin ardından sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edildi. Hastanedeki işlemler sırasında Elhussein'den kan örneği alınırken, sağ elinin bandajlı olduğu görüldü. Suçunu kabul eden Elhussein, ifadesinde Nazlıer ile ilişki konusunda anlaştıklarını, aralarında çıkan tartışma sırasında aynanın kırıldığını, Nazlıer'in cam parçalarıyla kendisine saldırdığını ve kadını kanlar içerisinde görünce evden kaçtığını öne sürdü. Elhussein, çıkarıldığı hakimlikçe "kasten öldürme" suçundan tutuklanırken, Halil İ. ile H.H. serbest bırakıldı.

İddianamede ağırlaştırılmış müebbet talebi

Hazırlanan iddianamede, sanık Aref Elhussein hakkında "canavarca hisle ve eziyet çektirerek kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep edildi. İddianamede savunmasına yer verilen sanık, maktulün kendisine cinsel saldırıda bulunduğunu iddia etti. Bu iddia üzerine Antalya 2'nci Sulh Ceza Hakimliğinin kararıyla sanık hakkında iç beden muayenesi gerçekleştirildi. Yapılan muayenede, sanığın cinsel saldırı iddiasını doğrulayacak herhangi bir bulguya rastlanmadı. Sanığın bu yöndeki beyanlarının suçtan kurtulmaya yönelik olduğu değerlendirildi.

"Nefsime uydum"

İddianamenin Antalya 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilmesinin ardından açılan davanın üçüncü duruşmasına tutuklu sanık Aref Elhussein ile taraf avukatları katıldı. Duruşmada son savunmasını yapan Elhussein, "Merhamet edilmesini istiyorum. İlk defa böyle bir ilişkide bulundum. O beni tahrik etti, beni o raddeye getirdi. Benimle istediğini yaptı, parasını da verdim. Kendimi savundum. Çok çok pişmanım, ona gittiğim için de pişmanım. Hayatımda ilk kez böyle bir şey yaşadım. Türk adaletinden merhamet istiyorum. Nefsime uydum" dedi.

İyi hal indirimi uygulanmadı

Sanık ve taraf avukatlarının savunmalarının ardından mahkeme heyeti kararını açıkladı. Heyet, Aref Elhussein'i kasten öldürme suçundan müebbet hapis cezasına çarptırdı. Sanığa hırsızlık suçundan da 7 yıl hapis cezası verildi. Mahkeme heyeti, sanık hakkında iyi hal indirimi uygulanmamasına karar verdi. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı