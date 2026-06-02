Koyun yüklü tır devrildi: 60 hayvan telef oldu

Erzincan'ın İliç ilçesinde küçükbaş hayvan yüklü tırın devrilmesi sonucu 60 koyun telef oldu, 70 koyun yaralandı. Kazayla ilgili inceleme sürüyor.

Elazığ'ın Ağın ilçesine bağlı Yenipayam köyünden yola çıkan ve küçükbaş hayvan taşıyan tır, Erzincan'ın İliç ilçesine bağlı Bağıştaş köyü mevkiinde kaza yaptı.

Edinilen bilgiye göre, seyir halindeki tır sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak devrildi.

Kazada, üretici Ersin Uçar'a ait 60 koyun telef olurken, 70 koyun da yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye ilgili ekipler sevk edildi. Ekipler olay yerinde inceleme yaparken, yaralanan hayvanlar için gerekli çalışmalar başlatıldı.

Kazayla ilgili inceleme sürüyor. - ERZİNCAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
