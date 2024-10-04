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Bu hırsız her eve lazım, çamaşırları astı, yemek bile pişirdi

Bu hırsız her eve lazım, çamaşırları astı, yemek bile pişirdi
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Birleşik Krallık ülkelerinden biri olan Galler'de, hırsızın girdiği evde çamaşırlarını asıp market alışverişlerini kaldırdığı hatta yemek pişirdiği garip bir olay yaşandı. Ev sahibine 'Endişelenme, mutlu ol, ye' yazılı notu bırakan hırsız, bahçedeki eşyaları taşıdı, geri dönüşüm kutusunu boşalttı ve kuş yemliklerini bile doldurdu.

Birleşik Krallık'ın bir parçası olan Galler'de ilginç bir hırsızlık olayı yaşandı. Bir hırsız bir kadının evine girdi, çamaşırlarını astı, alışverişini kaldırdı ve kendisi için bir yemek pişirdi. Geride bıraktığı bir notta, "Endişelenme, mutlu ol, ye." yazdı.

36 yaşındaki Damian Wojnilowicz bir kadının evine girdi, çamaşırlarını astı, alışverişlerini kaldırdı ve mutfakta yemek pişirdi. Kadın işten eve döndüğünde bahçedeki eşyaların taşındığını fark etti. Geri dönüşüm kutusu boşaltılmıştı ve hatta kuş yemlikleri bile doldurulmuştu.

İlginç Hırsızlık: Hırsız Evde Yemek Pişirip Not Bıraktı

DİŞ FIRÇALARININ BAŞLARI BİLE DEĞİŞTİRİLMİŞ

Evde daha da şaşırtıcı detaylar vardı. Dolaptan çıkarılan malzemelerle bir yemek hazırlanmıştı ve alışveriş poşetindeki ürünler buzdolabına konmuştu. Eski mutfak eşyaları atılmış ve yerlerine yenileri konmuştu. Diş fırçalarının başları değiştirilmişti ve oturma odasında şeker dolu bir kase vardı. Hırsızın ayrıca "Endişelenme, mutlu ol, ye" yazan bir not bıraktığı da bildirildi.

Kaynak: Haberler.com / Özge Çağıl Sütçü - 3.Sayfa

Birleşik Krallık Alışveriş Hırsızlık 3-sayfa Galler Dünya Suç

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