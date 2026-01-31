Haberler

Kayak tutkunlarının güvenliği JAK timlerine emanet

Çankırı-Kastamonu sınırındaki Ilgaz Dağı'ndaki kayak merkezlerinde, Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timleri gece gündüz nöbet tutarak yerli ve yabancı turistlere huzur ve güven sunuyor. Ekipler, yaralama ve kaybolma olaylarına karşı sürekli teyakkuzda bulunup, tatbikat ve eğitimlere de devam ediyor.

Çankırı-Kastamonu sınırında yer alan Ilgaz Dağı'ndaki kayak merkezlerinde nöbet tutan JAK timleri, kış sezonu boyunca yerli ve yabancı turistlere huzur ve güven veriyor.

Kayak sezonunun başladığı Ilgaz Dağı'ndaki kayak merkezlerinde gece gündüz demeden nöbet tutan Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timleri, kış sezonu boyunca yerli ve yabancı turistlere hizmet ederek, huzur ve güven veriyor. Yaralama, kaybolma ve mahsur kalma gibi olaylara karşı kar motorları ve dron desteğiyle daima teyakkuzda olan jandarma ekipleri, kayak merkezinde tatbikat ve eğitimlerine aksatmadan devam ediyor. - ÇANKIRI

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa
