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İl Emniyet Müdürü Süzgün, "Uyuşturucuya sıfır tolerans"

3. Sayfa Haberleri

İl Emniyet Müdürü Süzgün, 'Uyuşturucuya sıfır tolerans'

Yozgat'a atanarak İl Emniyet Müdürlüğü görevine başlayan Kenan Şaban Süzgün, bağımlılıkla mücadelenin önemine değinerek uyuşturucu ile mücadeleye sıfır tolerans anlayışıyla çalışmalarını sürdüreceklerini söyledi.

Yozgat'a atanarak İl Emniyet Müdürlüğü görevine başlayan Kenan Şaban Süzgün, bağımlılıkla mücadelenin önemine değinerek uyuşturucu ile mücadeleye sıfır tolerans anlayışıyla çalışmalarını sürdüreceklerini söyledi.

Rize Polis Eğitim Merkezi Müdürlüğü görevinden Yozgat'a atanarak İl Emniyet Müdürlüğü görevine başlayan Kenan Şaban Süzgün, Yozgat'ta basın mensuplarıyla buluştu. Polis Evi Sosyal Tesislerinde düzenlenen toplantıda kentte görev yapan basın mensuplarıyla tanışan Süzgün, Yozgat'ta görev yapmaktan mutluluk duyduğunu söyledi.

Yozgat halkının vatını, milletini seven her zaman devletinin yanında olduğunu ifade eden Süzgün, kentte huzur ve güveni daha yukarılara taşımak için emniyet personelleriyle çalışacaklarını belirtti.

Süzgün, özellikle uyuşturucu ve bağımlılıkla mücadelede taviz vermeyeceklerini söyleyerek, "Okullarda bağımlılıkla mücadele eğitimleri düzenleyeceğiz. 'En iyi narkotik polisi, anne', projesini babalar için de uygulayacağız. Eğitimlere, anne, baba ve öğretmenleri dahil edeceğiz. Hep birlikte bağımlılıkla mücadele edeceğiz." dedi.

Gazetecilerin bulundukları bölgenin, gözü ve kulağı olduğunu belirten İl Emniyet Müdürü Süzgün, halkın doğru bilgilendirilmesinde gazetecilere önemli görevlerin düştüğünü ifade etti. - YOZGAT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Kenan Şaban Süzgün Emniyet Müdürlüğü Yozgat 3. Sayfa Haberler

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