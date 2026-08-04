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19 Aylık Bebek Pencereden Düştü

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Sakarya'nın Taraklı ilçesinde 19 aylık bir bebek, iki katlı binanın ikinci katındaki pencereden düşerek yaralandı. Olayın ardından bebek hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı ve inceleme başlatıldı.

Sakarya'nın Taraklı ilçesinde iki katlı binanın ikinci katındaki pencereden düşen 19 aylık bebek yaralandı.

Taraklı ilçesi Ulucami Mahallesi'nde meydana gelen olayda, 19 aylık Y.A., henüz belirlenemeyen bir sebeple iki katlı binanın ikinci katındaki pencereden aşağıya düştü. Bebeğin düştüğünü fark eden annesinin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yaptığı ihbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan bebek, Taraklı Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Burada yapılan müdahalenin ardından Y.A., Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilerek tedavi altına alındı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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