İki torbacının marketteki oyununu Yunus polislerinin dikkati bozdu

İstanbul Arnavutköy'de iki uyuşturucu satıcısının markette saklanma planı, devriye gezen Yunus polislerinin dikkati sayesinde bozuldu. Ellerinde satışa hazır uyuşturucu bulunan iki şüpheli, devriye aracını görünce panikle markete girdi.

UYUŞTURUCU MADDE RAFLARIN ARASINDA BULUNDU

Durumdan şüphelenen Arnavutköy İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Yunus Polis ekipleri, şüphelileri takip ederek markete girdi. Yapılan aramada, raflar arasına saklanmış halde 20'şer gramlık 20 paket, toplamda 376 gram uyuşturucu madde ele geçirildi. Şüpheliler gözaltına alınarak emniyete götürülürken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.