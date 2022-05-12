Caddeyi boks ringine çevirdiler! Taksicilerin tekmeli yumruklu müşteri kavgası kamerada
İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
- Güncelleme:
- Güncelleme:
İstanbul Beşiktaş'ta yol ortasında iki taksici arasında müşteri nedeniyle kavga çıktı. Caddeyi boks ringine çeviren taksicilerin kavgası kameralar tarafından saniye saniye kaydedildi.
Beşiktaş Barbaros Bulvarı üzerinde seyir halindeki iki taksici arasında yolda bekleyen müşteri nedeniyle tartışma çıktı. Araçlarından inen taksiciler tartışma büyüyünce tekme tokat kavgaya etti.
VATANDAŞLAR AYIRDI
Akan trafiğin ortasında birbirlerine yumruk atan taksicileri vatandaşlar ayırmaya çalıştı. İki taksici vatandaşların uğraşları sonucu sakinleşti.
ŞİKAYETÇİ OLMADILAR
Polis merkezine götürülen iki taksicinin birbirlerinden şikayetçi olmadıkları öğrenildi. İki taksicinin yumruklu kavgası ise cep telefonu kamerasına böyle yansıdı.
İhlas Haber Ajansı / Doğan Can Cesur - 3. Sayfa