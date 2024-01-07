İki otomobil kafa kafaya böyle çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralı

DÜZCE - Düzce'nin Akçakoca ilçesinde 2 otomobil kafa kafaya çarpıştı. Kazada 1 kişi öldü 3 kişi yaralandı.

Kaza Akçakoca-Kocaali yolunda meydana geldi. Alınan bilgilere göre sürücüsü tespit edilemeyen 81 AAP 047 plakalı otomobil ile karşı şeritten gelen ve sürücüsü tespit edilemeyen 54 AB 043 plakalı otomobil ile kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın etkisi ile her iki otomobilde bulunanlar yola savruldu. İhbar üzerine bölgeye sağlık, polis, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine kısa süre içerisinde gelen ekipler yaralıları hastaneye kaldırdı. Kazada ağır yaralanan Semih Aydın hastanede doktorların yaptığı tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Diğer şahısların tedavisi ise devam ediyor. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.