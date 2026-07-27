Adıyaman'da İki Otomobil Çarpıştı: 1 Yaralı
Adıyaman'ın Yeni Mahallesi'nde Miraç T. yönetimindeki 02 ACB 273 plakalı otomobille Filiz T. yönetimindeki 16 E 9057 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada sürücü Miraç T. yaralanırken, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.
Adıyaman'da iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
Edinilen bilgilere göre, Yeni Mahalle Kemalpaşa Caddesi üzerinde Miraç T., idaresindeki 02 ACB 273 plakalı otomobil ile Filiz T., idaresindeki 16 E 9057 plakalı otomobil çarpıştı.
Kazada otomobil sürücüsü Miraç T., yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralıya olay yerinde sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı