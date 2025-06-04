Etek giydirme olayı bambaşka boyuta evrildi! Yeni video daha vahim

İstanbul'da gençler arasında kuş hırsızlığı ile başlayan olaylar bambaşka bir boyuta evrildi.

İlk olayda Arnavutköy Boğazköy Mahallesi'nde geçtiğimiz günlerde meydana gelen olayda iddiaya göre tanıdıklarının kuşlarını çalan kişileri bir grup genç tespit ederek yakaladı. 2 kişiyi yakalayan genç, hırsızlık yaptığı iddia edilen şahısların üzerine kadın kıyafeti giydirip o anları cep telefonu kamerası ile kaydetti.

KUŞLARINA ÇALANLARA ETMEDİKLERİ KALMADI

Çektikleri videoyu kendi aralarında paylaşan kişilerin zorbalıkları bu kadarına pes dedirtti. Görüntülerde koltuğa oturan bir kişinin eline aldığı kesici aletle kadın kıyafeti giydirdiği kişilere söylediklerini tekrar ettirdiği görüldü. 2 gencin tekrar ettiği sözlerde "Sizi karınızız abi" ifadeleri duyanları şok etti.

GENÇLERE ETEK GİYDİREN KİŞİ CANLI YAYINDA DAYAK YEDİ

Daha sonra ise ilk videoya 2 gence etek giydirip zorbalık yapan kişi, canlı yayında dövüldü. Ağzı burnu kan içinde olduğu görünen kişi ayrıca videoda "Yusuf abi, Ahmet Abi ben sizin karınızım" dedirtildiği de görüldü.