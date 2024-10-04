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İki kadının kafasını kesip intihar eden şahıs, vahşeti önceden defterine çizmiş

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İstanbul Fatih'te 19 yaşındaki iki kadını öldüren şahısla ilgili kan donduran detaylar ortaya çıktı. Kasap olduğu öğrenilen şahsın önce sevgilisi olan A.H.'yi boğazını keserek öldürdüğü, daha sonra eski sevgilisi İ.U.'yu bıçakla nizami şekilde 6 parçaya ayırarak Edirnekapı surlarına götürdüğü belirlendi. İ.U.'nun başını surlardan atıp kendisi de intihar eden şahsın vahşeti evdeki defterine ayrıntılı olarak çizdiği belirlendi.

Fatih'te kasap olduğu öğrenilen Semih Çelik (19), eski sevgilisi olduğu öğrenilen İkbal Uzuner'in (19) başını kesip Edirnekapı surlarından aşağı attı. Çelik'in Eyüpsultan'da da sevgilisi olduğu öğrenilen Ayşenur Halil'i (19) öldürdüğü ortaya çıktı.

ESKİ SEVGİLİSİNİN KAFASINI SURLARDAN ATIP İNTİHAR ETTİ

Olay, 16.00 sıralarında Derviş Ali M ahallesi Fevzipaşa Caddesi'nde meydana geldi. Edirnekapı surlarının üzerine çıkan S.Ç. (19), eski sevgilisi İ.U.'nun (19) bıçakla başını kesip aşağı attı. Ardından boğazına ip geçiren S.Ç. surlardan atladı. Hastanede hayatını kaybettiği öğrenilen Çelik'in Eyüpsultan'da saat 15.30'da da sevgilisi A.H.'yi (19) öldürdüğü ortaya çıktı.

İki kadını kafasını kesip intihar eden şahıs, vahşeti önceden defterine çizmiş

KASAP OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI

Kasaplık geçmişi olduğu öğrenilen şüphelinin, İ.U.'nun bedenini nizami şekilde 6 parçaya ayırarak Edirnekapı surlarına götürdüğü belirlendi. Edirnekapı surlarına çıkan zanlının, önce genç kızın kafasını aşağıya attığı, ardından ise kendini ipe bağlayarak surlardan atladığı tespit edildi.

İki kadını kafasını kesip intihar eden şahıs, vahşeti önceden defterine çizmiş

CİNAYET PLANINI DEFTERİNE ÇİZMİŞ

Semih Çelik'in evinde yapılan aramalarda ise bir defterde karakalem çizimleri bulundu. İncelemelerde, defterde çizilen ve kafası ile bedeni birbirinden ayrılmış figürlerin, İkbal Uzuner'in öldürülme şekline benzediği değerlendirildi. Bu tüyler ürpertici detay, cinayetin önceden planlanmış olabileceği ihtimalini güçlendiriyor.

İki kadını kafasını kesip intihar eden şahıs, vahşeti önceden defterine çizmiş

İki kadının kafasını kesip intihar eden şahıs, vahşeti önceden defterine çizmiş
Kaynak: Haberler.com / 3.Sayfa

Edirnekapı İstanbul 3-sayfa Yaşam

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Yorumlar (15)

Güven önemlş:

kızlar Allah aşkına her önünüze gelenle arkadaş olmayın, çok kötü şartlarda büyümüş yetiştirilmemiş psikolojisi bozuk insana benzeyen varlıklar inanın çok fazla

69
1
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Dilek Usta:

Allahım çocuklarımızı koru. Hasta olanlara da şifa ver.

35
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İbrahim Demirel:

laik düzenin çocukları.

15
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Cafer KILIÇ:

Bu nasıl vahşet aklım almıyor

27
0
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Sokakların Yargıcı:

böyle bir ruhla kim sevgili olmuşsa acımam. acırsam namerdim .

9
8
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Sihirbazın Çırağı:

İnternet çıktısı indirilmiş insanlar çağı

14
2
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Mücahit Kılıç:

Artık yetti can guvenligimiz yok ne diye vergi aliyosun sen bizden hükumet denilen dolandiricilar yetti artık defolun gidin

7
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Köfteci Jardel:

Giyotin ile idam istiyoruz

11
1
yanıtYanıtla
Deli Ormanlı:

lan sen nasıl bir sapıksın

9
1
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Sebahattin Kurt:

bunlar ne tür canlılar acaba

5
0
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