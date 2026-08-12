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Adıyaman'da Bisiklet Kazası: 2 Yaralı

Adıyaman'da Bisiklet Kazası: 2 Yaralı
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Adıyaman'ın Sümerevler Mahallesi'nde elektrikli bisiklet ile pedallı bisikletin çarpışması sonucu iki sürücü yaralandı. Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Adıyaman'da, elektrikli bisiklet ile pedallı bisikletin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Sümerevler Mahallesi İmam Azam Caddesi üzerinde Berat E. idaresindeki pedallı bisiklet ile Ömer E'nin kullandığı elektrikli bisiklet çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle her iki sürücü de yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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