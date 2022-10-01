Son dakika haber! İki aracın çarpıştığı kazada otomobil ikiye bölündü: 3 yaralı 3. Sayfa Haberleri Son dakika haberleri: İki aracın çarpıştığı kazada otomobil ikiye bölündü: 3 yaralı Edirne'de iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında ikiye bölünen araçtaki 3 kişi yaralandı Edirne'nin Havsa ilçesine bağlı Necatiye köyü kavşağında akşam saatlerinde meydana gelen trafik kazasında,... İki aracın çarpıştığı kazada otomobil ikiye bölündü: 3 yaralı EDİRNE - Edirne'de iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında ikiye bölünen araçtaki 3 kişi yaralandı Edirne'nin Havsa ilçesine bağlı Necatiye köyü kavşağında akşam saatlerinde meydana gelen trafik kazasında, çarpışmanın etkisiyle ortadan ikiye bölünen aracı görenler şaşkına döndü. İddialara göre, Havsa ilçesine seyir halinde olan iki otomobil, Necatiye köyü kavşağında çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle içinde 3 kişinin bulunduğu otomobil ortadan ikiye bölündü. İhbar üzerine kaza yerine ambulans, itfaiye, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Jandarma ve polis ekipleri olay yerinde çevre güvenliği alırken itfaiye ekipleri de yaralı vatandaşları araçlardan çıkardı. Yaralılar sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından, ambulanslarla çeşitli hastanelere kaldırıldı. 3 kişinin yaralandığı kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa İtfaiye Edirne Havsa 3. Sayfa Haberler Son Dakika

Haberler ›› 3. Sayfa ›› Son dakika haber! İki aracın çarpıştığı kazada otomobil ikiye bölündü: 3 yaralı - Haberler

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.