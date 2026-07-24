Haberler

IKBY’de 5 İHA düşürüldü

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi’nin (IKBY) Erbil kentinde 5 İHA Uluslararası Koalisyon güçlerinin hava savunma sistemleri tarafından düşürüldü.

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin (IKBY) Erbil kentinde 5 İHA Uluslararası Koalisyon güçlerinin hava savunma sistemleri tarafından düşürüldü.

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nde (IKBY) İHA saldırıları devam ediyor. IKBY Terörle Mücadele Birimi tarafından yapılan açıklamada, Erbil semalarında görülen 5 İHA'nın Uluslararası Koalisyon güçleri tarafından hava savunma sistemleriyle etkisiz hale getirildiği aktarıldı. Açıklamada, İHA'ların Erbil'in batı yönünden geldiği belirtilirken, saldırıda herhangi bir can kaybı ya da yaralanmanın yaşanmadığı ifade edildi.

Erbil Sivil Savunma Müdürlüğü, düşürülen İHA'ların parçalarının Sipiran Konut Kompleksi yakınındaki kuru ot ve çalılıklarda yangına neden olduğunu, itfaiye ekiplerinin kısa sürede müdahale ederek yangını söndürdüğünü ve olayda herhangi bir yaralanmanın meydana gelmediğini bildirdi.

Öte yandan, sabah saatlerinde Erbil Uluslararası Havalimanı yakınlarındaki boş alana İHA düşmüş ve küçük çaplı yangına neden olmuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
'Yeni Parti' için ilk adımı atan Özgür Özel'den iddialı sözler

Namazı kılıp basının karşısına geçti! Özgür Özel'den iddialı sözler
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

ABD'den 60 ülkeye yeni vergi kararı! Türkiye en yüksek dilimde

Bak sen şu Trump'ın yaptığına! 60 ülke arasında Türkiye de yer aldı
Bir bitmediniz! Fatma Soydaş'tan sonra şimdi de bu çıktı

Yaptığı rezilliğin adına da içerik üreticiliği diyor

Videosu 2 günde 100 milyon izlendi! Dünyanın gündemine oturan o kadın konuştu

Videosuyla dünyada gündem olan o genç kız sessizliğini bozdu

Özgür Özel'in cuma çıkışında ortalık karıştı! Sarıgül araya girince arbede çıktı

Özgür Özel'in Cuma çıkışında kavga! Vekil tekme attı, arbede çıktı
Evine güvenlik kamerası taktıran kadın, gördükleri karşısında şoke oldu

Evine kamera taktıran kadın, gördükleri karşısında şoke oldu
Mansur Yavaş'a anket şoku

Yavaş'ı şoke edecek seçim anketi

ATM'de bunu gören işlem yapmadan uzaklaşsın

Aman dikkat! ATM'de bunu gören işlem yapmadan uzaklaşsın