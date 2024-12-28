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İhraçları istenen teğmenlerin dosyası ikinci kez disiplin kurulunda

İhraçları istenen teğmenlerin dosyası ikinci kez disiplin kurulunda
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Kara Harp Okulu mezuniyet töreni sonrası ettikleri yemin nedeniyle ihraçları istenen teğmenlerin dosyası ikinci kez Yüksek Disiplin Kurulu'na gönderilirken; sicil amirlerinin kanaatlerini değiştirdiği belirtildi.

Kara Harp Okulu'ndaki mezuniyet töreni sonrasında emir komuta zinciri dışında kılıçlı yemin ettikleri ve "Mustafa Kemal'in askerleriyiz" sloganı attıkları gerekçesiyle ihraçları istenen teğmenlere ilişkin yeni bir gelişme yaşandı.

KANAAT DEĞİŞTİ

5 teğmen hakkında yürütülen soruşturma tamamlanmış ve dosya, Yüksek Disiplin Kurulu'na (YDK) gönderilmişti. Teğmenlerin ihracı istenirken YDK, soruşturma dosyasını yeniden sınıf okullarına göndererek olumsuz kanaat yazılmasını istemişti.

Tele1'den Ersin Eroğlu'nun haberine göre, teğmenlerin dosyası ikinci kez YDK'ya gönderildi. Sicil amirlerinin kanaatlerini değiştirdiği ve teğmenlerin "YDK'ya sevk edilmeleri gerektiği" yönünde kanaat beyan ettikleri öğrenildi.

NE OLMUŞTU?

30 Ağustos Zafer Bayramı'nda yapılan Kara Harp Okulu mezuniyet töreninde mezun olan öğrencilerin bazıları, emir komuta zinciri dışında kılıçlarını havaya kaldırarak yemin etmiş; Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, teğmenlerin kılıçlı yemini ile ilgili 25 Kasım'ı işaret ederek "Kararı Yüksek Disiplin Kurulu'nda vereceğiz" demişti.

Teğmenler Ebru Eroğlu, İzzet Talip Akarsu, Serhat Gündar, Deniz Demirtaş ve Batuhan Gazi Kılıç'ın ihracı istenmişti.

Kaynak: Haberler.com / Serhat Yılmaz - 3.Sayfa
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