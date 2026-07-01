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Ihlamur ağacından düşen emekli öğretmen yaralandı

Ihlamur ağacından düşen emekli öğretmen yaralandı
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Kastamonu'nun Tosya ilçesinde, evinin bahçesinde ıhlamur toplamak için çıktığı ağaçtan dengesini kaybederek düşen emekli tarih öğretmeni Arif Öztekin yaralandı ve hastaneye kaldırıldı.

Kastamonu'nun Tosya ilçesinde ıhlamur toplamak için çıktığı ağaçtan düşen emekli öğretmen yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Tosya ilçesine bağlı Bahçelievler Mahallesi Cihan Sokak'ta evinin bahçesinde bulunan ağaca ıhlamur toplamak için çıkan emekli tarih öğretmeni Arif Öztekin, dengesini kaybederek aşağı düştü. Yaralanan Öztekin, olay yerine çağrılan sağlık ekiplerince Tosya Devlet Hastanesine kaldırıldı. - KASTAMONU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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