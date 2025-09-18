İğneada'daki Sel Davasında 4 Sanığın Yargılanmasına Devam Edildi

Kırklareli'nin Demirköy ilçesine bağlı İğneada'da 6 kişinin hayatını kaybettiği selde yıkılan ve ruhsatsız olduğu tespit edilen işletme ile ilgili istinafın bozma kararının ardından 4 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Demirköy ilçesine bağlı İğneada beldesinde 5 Eylül 2023'te kuvvetli yağış sebebiyle Sisli Vadi'deki turistik bungalov evlerin olduğu bölgede sel meydana geldi. Selde bungalov evlerde tatil yapan doktor Selman Bağışlar ve eşi Mihriban Bağışlar, Suna Duman, emekli öğretmen Raile Şimşek, eşi Ahmet Baki Şimşek ile tesis müdürü Ümit Solmaz hayatını kaybetti. Aralarında işletmecisinin de bulunduğu 4 sanığın, istinafın bozma kararının ardından yargılanmasına devam edildi.

Kırklareli 2. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davada, "bilinçli taksirle ölüme ve yaralanmaya sebep olma" suçundan yargılanan tutuklu sanık Bülent B. ile olayda hayatını kaybedenlerin yakınları Safiye Yaşa, Kadir Yaşa, Mehmet Han Yaşa, Merve Sude Yaşa, Emine Solmaz ve Çiçek Dinç hazır bulundu. Diğer tutuksuz sanıklardan bazıları ise duruşmaya Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldı.

Gelen raporların okunmasıyla başlayan duruşmada anık ve müştekilerin savunmaları alındı.

Daha sonra Cumhuriyet savcısı tutukluluğa ilişkin mütalaa verdi. Mütalaada sanık Bülent B'nin tutukluluk halinin devam etmesini, diğer sanıklar Cenan A., Büşra G. ve Sevcan U.'nun da tutuklanmasını, müştekilerin taleplerinin kabul edilmesini istedi.

Duruşmada Müşteki Safiye Yaşa dosyada bulunan dijital materyallerin incelenmesini talep etti. Yaşa, gerçek adalet istediklerini ifade etti. Duruşmanın devamında müştekilerden Çiçek Dinç, Merve Sude Yaşa, Mehmet Han Yaşa, Kadir Yaşa ve Emine Solmaz da savunma yaptı.

Sanık Bülent B. savunmasında, "Bu yağış eğer ki Edirne üzerinden ilimize gelseydi, İstanbul'da binlerce insan hayatını kaybedebilirdi. Çünkü bu yağan yağmur afetin 2,5 katı büyüklüğünde. Çok kısa bir sürede 1,5 saat diliminde metrekareye 245,3 milimetre yağmur düştü. Bu hiç normal değil. Olayın ardından çiftliğe gittim. Oradaki binalar, yapılar kütüklerin çarpması sonucu yıkılmış, sel sonucu değil. Olay sonrası iş yerimin, evimin, bana ait olan her yerin etrafına polis, jandarma özel harekat görevlendirilmiş. Birdenbire böyle olması beni endişelendirdi. Korktum. Ancak şirketin tek yöneticisiydim ve işleri devretmek için süre lazımdı. Asla kaçmayı düşünmedim" dedi.

O sırada müşteki Çiçek Dinç, sanığa tepki gösterdi.

Sanık Bülent B. hiçbir kasıt olmadığını dile getirerek Balıkesir'deki annesinin evine giderken Keşan'da yakalandığını ve tutuklandığını söyledi. Bir süre ara verilen duruşmada Sanık Bülent B'nin avukatı Göksel Okumuş, dosyaya eklenmek ve incelenmek üzere içinde olaya ilişkin görüntü ve fotoğrafların olduğunu belirttiği harici belleği mahkeme heyetine teslim etti.

Mahkeme heyeti sonrasında sanık Bülent B'nin tutukluluk halinin, diğer sanıklar Sevcan U., Cenan A. ve Büşra G.'nin de adli kontrol hükümlerinin devamına karar verdi. Heyet, müştekilerin taleplerini reddetti. - KIRKLARELİ