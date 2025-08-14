İğneada'daki Orman Yangını Kontrol Altına Alındı

İğneada'daki Orman Yangını Kontrol Altına Alındı
Kırklareli'nin Demirköy ilçesine bağlı İğneada beldesinde meydana gelen orman yangını, itfaiye ve Orman Müdürlüğü ekiplerinin hızlı müdahalesiyle söndürüldü. Yangının nedeni henüz bilinmiyor.

Yangın, İğneada beldesi Liman tepesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Liman tepesi mevkiinde bulunan ormanlık alanda nedeni bilinmeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay itfaiye, jandarma ve Orman Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

Yangın, ekiplerin hızlı müdahalesiyle kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangın ile ilgili inceleme başlatıldı. - KIRKLARELİ

