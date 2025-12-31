Haberler

Iğdır-Doğubayazıt yolunda zincirleme kaza: 3 yaralı

Iğdır-Doğubayazıt yolunda zincirleme kaza: 3 yaralı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Iğdır-Doğubayazıt karayolu üzerinde meydana gelen zincirleme trafik kazasında 3 kişi yaralandı. Kar ve buzlanma nedeniyle kontrolünü kaybeden araçlar şarampole girdi. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Iğdır–Doğubayazıt yolunda meydana gelen zincirleme trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, Iğdır–Doğubayazıt karayolunun Kavaktepe köyü mevkiinde meydana geldi. Kar ve buzlanma nedeniyle meydana gelen zincirleme trafik kazasında alınan bilgilere göre sürücüleri öğrenilemeyen 76 AAK 161, 76 AAR 920, 52 KM 854 ve 76 ABD 121 plakalı araçlar, kaygan yol nedeniyle kontrolden çıkarak birbirine çarparak yolun yanındaki şarampole girdiler. Kazada 3 kişi yaralandı.

Olayın ardından bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Kaza nedeniyle yol bir süre kontrollü olarak trafiğe açılırken, ekipler bölgede güvenlik önlemi aldı. Yetkililer, sürücüleri kar ve buzlanmaya karşı dikkatli olmaları ve zincirsiz yola çıkmamaları konusunda uyardı. - IĞDIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
7 ünlünün mal varlığına el konuldu! Aralarında Kasım Garipoğlu da var

7 ünlünün mal varlığına el konuldu! Aralarında Garipoğlu da var
Eski milli futbolcu ve spor yazarı Gökmen Özdenak, hayatını kaybetti

Eski milli futbolcu ve Galatasaraylı efsane hayatını kaybetti
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Fenerbahçe'nin eski yıldızı Roberto Carlos hastaneye kaldırıldı

Fenerbahçe'nin eski yıldızı hastaneye kaldırıldı
Trabzonspor'dan sonra Süper Kupa'nın ertelenmesi için bir başvuru daha

Trabzonspor'dan sonra bir başvuru daha! Süper Kupa oynanmayabilir
İstanbul'da kar yeniden başlayacak! Peş peşe uyarı geldi, saati de belli

Kar yeniden başlayacak! Saat verildi, resmen donacağız
Hesabı eleştiren müşterisi ile dalga geçen Bedri Usta'ya bakanlıktan inceleme

Müşterisi ile dalga geçen şefe bakanlıktan inceleme
Fenerbahçe'nin eski yıldızı Roberto Carlos hastaneye kaldırıldı

Fenerbahçe'nin eski yıldızı hastaneye kaldırıldı
Milyonluk mal varlığını TSK'ya bağışlayan öğretmen ruh sağlığı hastanesine yatırıldı

Milyonluk mal varlığını TSK'ya bağışlayan öğretmen ruh sağlığı hastanesine yatırıldı
Barcelona taraftar grupları, İsrail basketbol takımlarının men edilmesi için harekete geçti

Dünya devi, İsrail takımlarının men edilmesi için harekete geçti