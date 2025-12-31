Iğdır-Doğubayazıt yolunda zincirleme kaza: 3 yaralı

Iğdır–Doğubayazıt yolunda meydana gelen zincirleme trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, Iğdır–Doğubayazıt karayolunun Kavaktepe köyü mevkiinde meydana geldi. Kar ve buzlanma nedeniyle meydana gelen zincirleme trafik kazasında alınan bilgilere göre sürücüleri öğrenilemeyen 76 AAK 161, 76 AAR 920, 52 KM 854 ve 76 ABD 121 plakalı araçlar, kaygan yol nedeniyle kontrolden çıkarak birbirine çarparak yolun yanındaki şarampole girdiler. Kazada 3 kişi yaralandı.

Olayın ardından bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Kaza nedeniyle yol bir süre kontrollü olarak trafiğe açılırken, ekipler bölgede güvenlik önlemi aldı. Yetkililer, sürücüleri kar ve buzlanmaya karşı dikkatli olmaları ve zincirsiz yola çıkmamaları konusunda uyardı. - IĞDIR