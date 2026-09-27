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Iğdır-Doğubayazıt yolunda kamyon kaza yaptı, 2 kişi yaralandı

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Iğdır-Doğubayazıt yolunda kamyon kaza yaptı, 2 kişi yaralandı
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İddiaya göre Iğdır-Doğubayazıt kara yolunun Gültepe mevkisinde eşeğe çarpmamak için manevra yapan tamperli yük kamyonu kaza yaptı, 2 kişi yaralandı. Yaralılardan sürücü Doğubayazıt Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı; diğer yaralının durumuna ilişkin açıklama yapılmadı.

Iğdır-Doğubayazıt kara yolunun Gültepe mevkisinde yola çıkan eşeğe çarpmamak için manevra yapan tamperli yük kamyonunun kaza yapması sonucu 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre kaza, Iğdır-Doğubayazıt kara yolunun Gültepe mevkisinde meydana geldi. İddiaya göre, yola çıkan eşeğe çarpmamak için manevra yapan Iğdırlı M. T. yönetimindeki tamperli yük kamyonu kontrolden çıkarak kaza yaptı. Kazanın ardından çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve ilgili ekipler sevk edildi. Araçta bulunan 2 yaralı, ekiplerin müdahalesiyle çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Yaralılardan sürücü M. T., olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla Doğubayazıt Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Diğer yaralının sağlık durumuna ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmazken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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