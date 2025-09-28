Haberler

Iğdır'da Zırhlı Polis Aracı ile Hafif Ticari Araç Çarpıştı: 4 Yaralı

Iğdır'da Zırhlı Polis Aracı ile Hafif Ticari Araç Çarpıştı: 4 Yaralı
Iğdır-Doğubeyazıt kara yolunda meydana gelen trafik kazasında zırhlı polis aracı ile hafif ticari araç çarpıştı. Kazada 2'si ağır 4 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre bugün öğle saatlerinde Iğdır - Doğubeyazıt kara yolunda meydana gelen kazada Özel Harekat Polis aracı ile otomobil kavşakta çarpıştı. Kazada biri polis memuru 2'si ağır toplam 4 kişi yaralandı. Yaralılar 112 sağlık ekiplerince ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. - IĞDIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
