Iğdır'da Zırhlı Polis Aracı ile Hafif Ticari Araç Çarpıştı: 4 Yaralı

Edinilen bilgiye göre bugün öğle saatlerinde Iğdır - Doğubeyazıt kara yolunda meydana gelen kazada Özel Harekat Polis aracı ile otomobil kavşakta çarpıştı. Kazada biri polis memuru 2'si ağır toplam 4 kişi yaralandı. Yaralılar 112 sağlık ekiplerince ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. - IĞDIR